У Вашингтоні вважають, що у Кім Чен Ина "все добре"

Американський радник з питань національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, судячи з останніх його фотографій, "все добре".

Про це повідомляє Bloomberg.

«Він уже виходить й урочисто відкриває фабрики з виготовлення добрив. Тож, на нашу думку, з ним, вочевидь, усе добре», - заявив О’Браєн.

Радник також наголосив, що не може підтвердити достовірність фотографій, і підкреслив, що КНДР є важкою ціллю для спецслужб.

«Ми називаємо цю державу царством відлюдників. Важко здобути інформацію від Північної Кореї», - сказав О'Браєн.

Як повідомлялося, Кім Чен Ин не з'являвся на публіці майже три тижні у квітні, що спричинило чутки про те, що він хворий або переніс операцію. Здоров'я лідера Північної Кореї - одна з найбільш ретельно захищених таємниць у країні, про яку знають лише кілька людей з ​​його близького оточення.

Він знову з'явився на людях під час урочистого відкриття заводу добрив 1 травня.