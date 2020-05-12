У Вашингтоні вважають, що у Кім Чен Ина "все добре"
Про це повідомляє Bloomberg.
«Він уже виходить й урочисто відкриває фабрики з виготовлення добрив. Тож, на нашу думку, з ним, вочевидь, усе добре», - заявив О’Браєн.
Радник також наголосив, що не може підтвердити достовірність фотографій, і підкреслив, що КНДР є важкою ціллю для спецслужб.
«Ми називаємо цю державу царством відлюдників. Важко здобути інформацію від Північної Кореї», - сказав О'Браєн.
Як повідомлялося, Кім Чен Ин не з'являвся на публіці майже три тижні у квітні, що спричинило чутки про те, що він хворий або переніс операцію. Здоров'я лідера Північної Кореї - одна з найбільш ретельно захищених таємниць у країні, про яку знають лише кілька людей з його близького оточення.
Він знову з'явився на людях під час урочистого відкриття заводу добрив 1 травня.