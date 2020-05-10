У Словенії пройшли антиурядові протести на велосипедах

Тисячі велосипедистів виїхали на вулиці Любляни, столиці Словенії, протестуючи проти урядової політики.

Про це повідомляє ВВС.

«Тисячі людей виїхали на велосипедах у столиці Словенії Любляні на знак протесту проти дій уряду», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, демонстранти звинуватили прем'єр-міністра Янеза Яншу у тому, що він скористався епідемією коронавірусу для обмеження свобод громадян. На їхню думку, очільник уряду намагається посилити повноваження поліції, а також розпалює ненависть до мігрантів і чинить нападки на журналістів.

Словенія запровадила суворий карантин у середині березня, але послабила деякі обмеження два тижні тому, нагадує BBC.

За останніми даними, у Словенії підтверджено 1450 випадків COVID-19, у тому числі 100 летальних.