ЄС розпочав практичну фазу військової операції IRINI у Середземному морі

Європейський Союз розпочав практичну фазу військово-морської операції "EUNAVFOR MED IRINI" в Середземному морі, головною метою якої є контроль за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

Про це повідомляється на сайті операції IRINI.

"Європейський Союз розпочав операцію EUNAVFOR MED IRINI із залученням французького бойового корабля Jean Bart та літака для морського патрулювання, що був наданий Люксембургом. Після організаційної конференції щодо залучення сил і спроможностей, яка відбулася 28 квітня, (штаб) операції IRINI зміг розпочати планування операцій на морі з використанням цих перших спроможностей. Інші спроможності, що були виділені країнами-членами, приєднаються до операції протягом наступних тижнів та місяців", - зауважив з цього приводу командувач операції адмірал Фабіо Агостіні, командний центр якого розташований у Римі.

Операція IRINI (у перекладі з грецької це "мир") була підготовлена протягом короткого часу за рішенням Європейської ради та була офіційно започаткована 31 березня 2020 року. Її головним завдання є забезпечення дотримання ембарго на постачання зброї до Лівії відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Ще однією метою операції є моніторинг незаконного імпорту нафти з Лівії, а також протидія контрабанді людьми і товарами у Середземному морі з використанням засобів повітряного спостереження. Водночас, учасники операції надаватимуть необхідне тренування для підвищення спроможностей берегової оборони та військово-морських сил Лівії.

Командувачі силами призначатимуться за принципом ротації що пів року від Італії і Греції, що буде супроводжуватися ротаціями флагманських кораблів.

На першому етапі в операції братимуть участь три кораблі, надані Францією, Грецією й Італією, команда для перевірки суден з Мальти, три літаки – від Німеччини, Люксембургу та Польщі, а також кораблі та літаки підтримки. В операції братиме участь Європейський супутниковий центр (SatCen), який забезпечуватиме командування операції супутниковими знімками.

За потреби до операції можуть залучатися додаткові сили, зокрема підводні човни, БПЛА та літаки спостереження, які країни-члени надаватимуть за запитом.

Особливу увагу командування операції IRINI приділятиме запобіжним заходам для стримування пандемії COVID-19 та вже видало жорсткі інструкції країнам-членам та підрозділам, які беруть участь.

Ресурси та сили для участі в операції IRINI надають Франція, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Мальта та Польща. До роботі в штабі операції залучатимуться військовослужбовці з Австрії, Болгарії, Кіпру, Хорватії, Естонії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Румунії, Словенії і Швеції.

Фото з сайту operationirini.eu