У Білорусі затримали двох відеоблогерів, в чому підозрюють - невідомо

Білоруська міліція затримала відомих відеоблогеров Сергія Тихановського і Сергія Петрухіна, а крім того наразі невідомо, де знаходиться ще один - Володимир Неронський.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на правозахисний центр «Весна».

«Міліція Білорусі затримала популярного відеоблогера Сергія Тихановського, ведучого youtube-каналу «Страна для жизни», на який підписано 145 тисяч користувачів. Як повідомляє правозахисний центр «Весна», також затримано блогера Сергія Петрухіна. Також невідоме місцезнаходження ще одного блогера Володимира Неронського», - йдеться в повідомленні.

Тихановського затримали 6 травня під Могилевом, після чого доставили до ізолятора тимчасового тримання в Гомелі. Разом з ним затримали двох водіїв, яких потім відпустили. У центрі «Весна» зазначають, що останні два дні міліція неодноразово зупиняла автомобіль проєкту «Страна для жизни».

Петрухіна затримали, коли той їхав до Тихановського. Він знаходиться у Брестському РВВС. У чому підозрюють затриманих, поки що невідомо.

Варто відзначити, що ввечері 6 травня в Мінську, Гродно і Могильові пройшли акції на підтримку Тихановського. Міліція затримала 14 осіб, у тому числі 10 осіб у Мінську.