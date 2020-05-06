Qatar Airways заявляє про масштабне скорочення персоналу

Qatar Airways заявляє про масштабне скорочення персоналу

Укрінформ
Авіакомпанія Qatar Airways попередила своїх співробітників про значні скорочення через коронавірусну кризу.

Про це повідомляє ВВС.

"Правда в тому, що ми просто не можемо підтримувати нинішню чисельність персоналу, і нам потрібно буде скоротити значну кількість робочих місць - включно з бортпровідниками", - написав виконавчий директор Акбар Аль-Бейкер в повідомленні для персоналу.

У компанії заявили, що їм необхідно "діяти рішуче, щоб захистити майбутнє бізнесу".

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Як відомо, на тлі закриття кордонів через пандемію коронавірусу більшість авіакомпаній в світі відчувають значні економічні труднощі.

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