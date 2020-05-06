Qatar Airways заявляє про масштабне скорочення персоналу

Авіакомпанія Qatar Airways попередила своїх співробітників про значні скорочення через коронавірусну кризу.

Про це повідомляє ВВС.

"Правда в тому, що ми просто не можемо підтримувати нинішню чисельність персоналу, і нам потрібно буде скоротити значну кількість робочих місць - включно з бортпровідниками", - написав виконавчий директор Акбар Аль-Бейкер в повідомленні для персоналу.

У компанії заявили, що їм необхідно "діяти рішуче, щоб захистити майбутнє бізнесу".

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Як відомо, на тлі закриття кордонів через пандемію коронавірусу більшість авіакомпаній в світі відчувають значні економічні труднощі.