У Франції – найбільше смертей від COVID-19 за шість днів

У Франції інфікованими коронавірусом залишається більше 132 тисяч осіб, за добу сталося 330 летальних випадків.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 5 травня у Франції підтверджено 132 967 випадків інфікування коронавірусом; 25 531 людина померла; 3 430 пацієнтів залишаються в реанімації; 52 736 осіб виписано з лікарень після одужання.

Як уточнює Міністерство солідарності та охорони здоров'я, за попередню добу було зафіксовано 330 летальних випадків від COVID-19. Це найбільший показник за попередні 6 днів. Виявлено 1104 інфікованих, госпіталізовано 987 пацієнтів. Водночас 1 435 людей одужали і 111 пацієнтів залишили відділення інтенсивної терапії.

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У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією виходу з карантину, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. При цьому надзвичайний санітарний стан триватиме до 24 липня.

Після 11 травня поступово відновлять роботу школи і магазини, будуть дозволені публічні заходи за присутності не більше 10 людей. На церемонії поховань зможуть збиратися до 20 осіб.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est