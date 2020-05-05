Військові кораблі США вперше за 35 років увійшли в Баренцове море

Кораблі Військово-морських сил США й Великої Британії увійшли в Баренцове море для проведення морських безпекових операцій.

Про це повідомляється на сайті ВМС США.

«Чотири кораблі ВМС США та один корабель Королівського флоту Великобританії увійшли в Баренцове море для проведення морських безпекових операцій в незвичайних погодних умовах над Арктикою 4 травня 2020 року», - заявили в американському відомстві.

США представляли есмінці USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook, а Велика Британія відправила до регіону фрегат HMS Kent.

За словами командувача Шостого флоту ВМС США віцеадмірала Ліза Франкетті, у ці непрості часи особливо важливо забезпечувати сталість операцій на європейській сцені й одночасно вживати розсудливі заходи щодо захисту здоров'я американських сил.

Зазначається, що кораблі ВМС США не проводили операцій в Баренцовому морі з середини 1980-х років.

Фото: navy.mil