Сербія цього тижня скасовує надзвичайний стан
Про це повідомляє портал Južne vesti з посиланням на президента країни Александара Вучича.
«Парламент має в середу 6 травня проголосувати з приводу скасування надзвичайного стану. Якщо того ж дня це рішення буде офіційно опубліковане, то вже з четверга перестане діяти комендантська година», - заявив Вучич.
Варто зауважити, що надзвичайний стан у Сербії діє з 15 березня й передбачає закриття кордонів, а також комендантську годину вночі та на вихідних. Обмежувальні заходи в Сербії – одні з найжорсткіших у світі під час пандемії коронавірусу.
Президент Вучич заявив, що на намір скасувати надзвичайний стан вплинуло помітне зменшення динаміки поширення COVID-19 у країні.
З 4 травня автобуси та залізниця відновлюють роботу. Водночас пасажири змушені будуть носити маски. Торговельні центри, кафе та ресторани також відкриють.
Як відомо, послаблення карантинних заходів у Сербії почалося одразу після Великодня (19 квітня).
Станом на ранок понеділка в Сербії всього підтверджено 9464 випадки коронавірусу, включаючи 193 летальні та 1548 одужань.
4 травня у світі в цілому зафіксовано більше 3,56 мільйонів випадків зараження коронавірусом, включаючи більше 248 тисяч летальних.
Фото: rts.rs