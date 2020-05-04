Сербія цього тижня скасовує надзвичайний стан

Сербська влада заявила про намір скасувати надзвичайний стан через ситуацію з COVID-19 вже до кінця цього тижня.

Про це повідомляє портал Južne vesti з посиланням на президента країни Александара Вучича.

«Парламент має в середу 6 травня проголосувати з приводу скасування надзвичайного стану. Якщо того ж дня це рішення буде офіційно опубліковане, то вже з четверга перестане діяти комендантська година», - заявив Вучич.

Варто зауважити, що надзвичайний стан у Сербії діє з 15 березня й передбачає закриття кордонів, а також комендантську годину вночі та на вихідних. Обмежувальні заходи в Сербії – одні з найжорсткіших у світі під час пандемії коронавірусу.

Президент Вучич заявив, що на намір скасувати надзвичайний стан вплинуло помітне зменшення динаміки поширення COVID-19 у країні.

З 4 травня автобуси та залізниця відновлюють роботу. Водночас пасажири змушені будуть носити маски. Торговельні центри, кафе та ресторани також відкриють.

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Як відомо, послаблення карантинних заходів у Сербії почалося одразу після Великодня (19 квітня).

Станом на ранок понеділка в Сербії всього підтверджено 9464 випадки коронавірусу, включаючи 193 летальні та 1548 одужань.

4 травня у світі в цілому зафіксовано більше 3,56 мільйонів випадків зараження коронавірусом, включаючи більше 248 тисяч летальних.

Фото: rts.rs