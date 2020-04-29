У Сирії на ринку вибухнула бомба, 46 загиблих

У сирійському місті Афрін внаслідок вибуху закладеної в автоцистерну бомби на ринку загинуло щонайменше 46 осіб, з них 11 дітей.

Про це повідомляє AFP.

«За інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини, у результаті вибуху бомби, закладеної в автоцистерну на ринку на півночі Сирії загинуло щонайменше 46 осіб, включно з підтримуваними Туреччиною повстанцями», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 50 людей отримали поранення, деякі з них знаходяться у критичному стані. Кількість загиблих може зрости.

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У Держдепартаменті США вказали, що бомба була закладена, коли люди робили покупки. Сполучені Штати засудили напад.

На даний момент не відомо, хто стоїть за атакою. Міністерство оборони Туреччини раніше звинуватило у нападі курдів із «Загонів народної оборони» (YPG), які Анкара вважає терористичною організацією.

Фото: The White Helmets