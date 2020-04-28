У Бельгії за добу - 647 випадків коронавірусу, понад 130 померлих

Протягом доби кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Бельгії зросла на 647, тож загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 47 334.

Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії наводить видання «The Brussels Times».

«У вівторок Федеральне міністерство охорони здоров’я підтвердило 647 нових випадків захворювання, загальна кількість яких з початку пандемії зросла до 47 334. З нових випадків 215 зареєстровані у Фландрії, 306 – у Валлонії, 117 – в Брюсселі, міністерство не має даних про місце проживання ще 9 осіб», - йдеться у публікації.

За добу лікарні прийняли 123 нових пацієнтів з коронавірусом, 65 людей були виписані після одужання. За станом на вівторок, у бельгійських лікарнях з COVID-19 знаходяться 3 976 людей, з них 876 – у відділеннях інтенсивної терапії, 556 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Водночас у країні зареєстровано ще 134 смерті від коронавірусу. Загальна кількість смертей від COVID-19 становить 7 331.

«Ми бачимо певний позитивний розвиток у показниках. Якщо цей прогрес зростатиме, буде можливим послабити певні обмежувальні заходи. Ми вважаємо, що ризик може бути обмеженим та контрольованим, за умови, що ми будемо продовжувати захищати найбільш вразливі верстви населення – літніх людей та людей із іншими хворобами, які роблять їх вразливими для вірусу», - зазначив щодо цього провідний вірусолог країни Ван Гухт (Van Gucht).

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 077 007, з них 211 960 летальних і 925 857 осіб одужало.