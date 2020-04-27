У Новій Зеландії стався найпотужніший за рік землетрус

Біля Південного острова Нової Зеландії зафіксували найпотужніший за 2020 рік землетрус магнітудою 5,6.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Нова Зеландія зафіксувала свій найпотужніший землетрус 2020 року у віддаленому куточку Південного острова. Мешканці Данідіна, Квінстауна та Інверкаргілла були серед тисяч новозеландців, які повідомили про гуркіт від землетрусу магнітудою 5,6 у Саутленд о 10:52 у понеділок (01:52 за Києвом – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Епіцентр знаходився приблизно в 40 км на північ від містечка Те-Анау.

Інформації про руйнування і загрозу цунамі не надходило.

Дев’ять днів тому моніторингове агентство GNS Science зафіксувало схожий землетрус в цьому ж регіону. Його магнітуда становила 5,0.