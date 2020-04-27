Три події світу. Нафтові гойдалки, європейський інтерес та кремлівські вигадки

Потужні коливання ціни на енергоресурси мають не лише викликати радість українських патріотів, але і примушувати замислюватися

Європейський Союз продемонстрував зацікавленість в Україні. Росія не полишає прагнень нав’язати нашій державі власні правила гри.

«Чорний понеділок» 20 квітня, коли ф’ючерси на нафту марки WTI досягнули від’ємних позначок, породив чимало очікувань стосовно долі Росії як експортера енергоресурсів та країни, яка претендує на участь у формуванні порядку денного розвитку світу. Дійсно, ціна нафти та – відповідно – прив’язана до неї ціна природнього газу вже не відповідають закладеним до бюджету РФ показникам. Проте історичні порівняння з кінцем 80-х років ХХ століття грішать помітним поспіхом, оскільки ситуація протягом цього часу змінилася не лише для Москви, але і для всього іншого світу. Цінова лихоманка у царині енергоресурсів засвідчує, що світова економіка переживає не найкращі часи.

Жозеп Боррель / Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ

Проте усвідомлення цього факту не завадило верховному представнику ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Жозепу Боррелю під час спілкування з Дмитром Кулебою наголосити на зацікавленості Європейського Союзу у співпраці з Україною та готовності здійснити відкладений візит до України тільки-но для цього з’явиться можливість. Нагадаю, що пан Боррель мав намір відвідати Донбас, що протягом останніх років стало ледь не обов’язковою частиною для перебування в Україні поважних іноземних гостей. Міністри закордонних справ країн ЄС також продемонстрували готовність до розвитку співпраці з Україною, а Європейська Комісія оголосила про готовність виділити для України 1,2 мільярди для боротьби з наслідками коронавірусу.

Володимир Путін

Російська Федерація також демонструє активність щодо України, проте дещо іншого порядку. Наприклад, тамтешній омбудсмен (у недавньому минулому – поліцейський генерал) Тетяна Москалькова надміру занепокоєна станом справ у Києво-Печерській лаврі, вимагає пропустити до столиці України гуманітарний конвой. У Москві свідомо ігнорують очевидне: словосполучення «російський гуманітарний конвой» з 2014 року стало синонімом незаконного втручання та підтримки бойовиків. Шеф тамтешнього МЗС Сергій Лавров має намір під час відеоконференції у форматі Норманді наполягати на особливому статусі Донбасу. До речі, Путін у цьому контексті підписав закон, який спрощує набуття російського громадянства мешканцями пострадянського простору. До речі, скасування через коронавірус урочистостей, запланованих на 9 травня, дає підстави припускати, що активність Росії знайде себе у сфері поширення дезінформації та відвертої брехні.

Євген МАГДА, Інститут світової політики