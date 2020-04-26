У світі - 2,9 мільйона хворих з коронавірусом, одужали вже 837 тисяч

На ранок 26 квітня у світі зафіксовано 2 922 063 випадки коронавірусу, в тому числі 203 307 летальних, 837 109 людей вже одужали.

Такі дані наводяться на сайті Worldometer.

Найбільша кількість заражених, як і раніше, у США - 960 896, з них у 245 коронавірус підтвердили сьогодні. У країні зафіксовано 54 265 летальних випадків, 118 162 особи одужали.

В Іспанії та Італії на сьогодні підтверджено 223 759 і 195 351 випадок зараження коронавірусом відповідно.

Найбільша кількість нових випадків з початку доби зафіксована в Мексиці - 970 (13 842 інфікованих всього), також у країні з опівночі померли 84 людини (1 305 всього).

У Китаї було зареєстровано 11 нових випадків, загальна кількість хворих там зараз становить 82 827, з них 4 632 людини померли.

В Україні за добу було зафіксовано 492 нові випадки, в результаті чого загальна кількість хворих COVID-19 у країні сягнула 8 617-ти.