У Туреччині випав сніг

У провінції Агри, що на сході Туреччини, випав сніг, якому тиждень передували рясні зливи.

Про це повідомляє Головне управління метеорології Туреччини, інформує власний кореспондент Укрінформу.

«Снігопади та сніг з дощем й далі очікуються на сході Анатолії, на південному сході - грози зі зливами», - йдеться у повідомленні.

Найнижча температура повітря вночі у Карсі, Ерзурумі, Ардахані та Агри - один градус нижче нуля, у Ерзінджані - мінус 7, Дерсимі та Игдирі - мінус 6. Вдень у цих районах температура 7-12 градусів. У гористій місцевості лишається сніговий покрив.

Метеорологи попереджають, що у східних районах країни можливі також сильні пориви вітру - 40-60 км/год.

Фото: birgun.net