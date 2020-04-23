У США зросла кількість жертв торнадо
Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.
«Щонайменше шестеро людей загинули у середу та ще десятки постраждали в результаті сильних штормів на півдні Оклахоми, Техасу й Луїзіани», - йдеться у повідомленні.
@NWSNorman @NWStornado #okwx Lake Durant Tornado pic.twitter.com/Lg4iyTCNBg— Hayden Baker (@Hayden_Baker) April 22, 2020
Тільки у місті Оналаска, у штаті Техас, загинули троє людей.
Іще від 20 до 30 осіб отримали травми. У штаті Оклахома загинуло двоє людей внаслідок вечірніх штормів у середу. Також повідомляється про смерть жінки у штаті Луїзіана в результаті негоди.
Зазначається, що окрім повалених дерев, в згаданих регіонах також були зафіксовані перекинуті автомобілі. Завдано збитків двом заводам в окрузі Маршал біля кордону зі штатом Техас.
Як повідомлялося, минулого тижня понад 40 торнадо, які пронеслися півднем Сполучених Штатів, спричинили загибель щонайменше 32 осіб.
Фото: CNN