У США зросла кількість жертв торнадо

На півдні Сполучених Штатів Америки внаслідок торнадо загинули щонайменше шестеро людей, ще понад 20 осіб постраждали.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.

«Щонайменше шестеро людей загинули у середу та ще десятки постраждали в результаті сильних штормів на півдні Оклахоми, Техасу й Луїзіани», - йдеться у повідомленні.

Тільки у місті Оналаска, у штаті Техас, загинули троє людей.

Іще від 20 до 30 осіб отримали травми. У штаті Оклахома загинуло двоє людей внаслідок вечірніх штормів у середу. Також повідомляється про смерть жінки у штаті Луїзіана в результаті негоди.

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Зазначається, що окрім повалених дерев, в згаданих регіонах також були зафіксовані перекинуті автомобілі. Завдано збитків двом заводам в окрузі Маршал біля кордону зі штатом Техас.

Як повідомлялося, минулого тижня понад 40 торнадо, які пронеслися півднем Сполучених Штатів, спричинили загибель щонайменше 32 осіб.

Фото: CNN