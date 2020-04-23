У США зросла кількість жертв торнадо

У США зросла кількість жертв торнадо

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Укрінформ
На півдні Сполучених Штатів Америки внаслідок торнадо загинули щонайменше шестеро людей, ще понад 20 осіб постраждали.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.

«Щонайменше шестеро людей загинули у середу та ще десятки постраждали в результаті сильних штормів на півдні Оклахоми, Техасу й Луїзіани», - йдеться у повідомленні.

Тільки у місті Оналаска, у штаті Техас, загинули троє людей.

Іще від 20 до 30 осіб отримали травми. У штаті Оклахома загинуло двоє людей внаслідок вечірніх штормів у середу. Також повідомляється про смерть жінки у штаті Луїзіана в результаті негоди.

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Зазначається, що окрім повалених дерев, в згаданих регіонах також були зафіксовані перекинуті автомобілі. Завдано збитків двом заводам в окрузі Маршал біля кордону зі штатом Техас.

Як повідомлялося, минулого тижня понад 40 торнадо, які пронеслися півднем Сполучених Штатів, спричинили загибель щонайменше 32 осіб.

Фото: CNN

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