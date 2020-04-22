У США за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 2804

У США 21 квітня встановлений новий добовий антирекорд за рівнем смертності внаслідок ускладнень від коронавірусу в країні - померло 2804 осіб.

Про це свідчать дані Worldometer.

За минулу добу в США загинули 2804 осіб - це найбільша добова кількість померлих у країні.

Раніше антирекорд по країні становив 2618 смертей упродовж 15 квітня.

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Наразі в США зафіксовано 819 175 випадків коронавірусу, зокрема 45 343 смерті та 82 873 випадки одужання.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 837 випадків коронавірусу, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли.

фото: АА