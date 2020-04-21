Байден заявив, що взяв би Мішель Обаму віце-президентом

Головний кандидат на виборах президента США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що із задоволенням взяв би партнером для своєї подальшої кампанії в якості кандидата у віцепрезиденти колишню першу леді США Мішель Обаму.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу KDKA у Піттсбурзі.

"Я би взяв її, не моргнувши й оком", - відповів Байден на запитання, чи розглядає він Мішель Обаму в якості віце-президента у своїй команді, якби вона висловила таке бажання.

Байден назвав колишню першу леді геніальною жінкою, яка насправді знає, що до чого. Водночас, кандидат від демократів висловив сумнів, що Мішель Обама зацікавлена в позиції віце-президента.

Він додав, що досі перебуває в процесі рішення, кого взяти партнером у подальших президентських перегонах. І ще раз підтвердив, що розглядає жінку на цю посаду.

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"Я вважаю своїм обов'язком, щоби це була жінка, оскільки дуже важливо, щоби моя адміністрація виглядала як суспільство, щоби вона була схожа на націю", - зазначив кандидат від Демократичної партії.

Як повідомляв Укрінформ, після внутріпартійної виборчої кампанії в США, Джо Байден має всі шанси отримати номінацію від Демократичної партії, щоби представляти її у подальших президентських виборах у США.

Фото: Official White House Photo by David Lienemann