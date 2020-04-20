Винищувач Росії провів "непрофесійне" перехоплення розвідувального літака ВМС США
Інцидент стався цієї неділі, повідомили в Шостому флоті ВМС США.
"Вдруге за чотири дні російські пілоти повели себе небезпечно й непрофесійно, перехопивши морський патрульно-розвідувальний літак ВМС США P-8A 19 квітня 2020 року", - зазначається в повідомленні.
Як уточнили в Шостому флоті, їх літак P-8A перебував у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем і був двічі перехоплений російським СУ-35 впродовж 100 хвилин. Перше перехоплення американська сторона назвала безпечним, а друге – непрофесійним.
Зокрема повідомляється, що російський СУ-35 провів швидкісний маневр і пролетів від американського літака на відстані 7,5 метра, створивши для Р-8А турбулентний шлейф та випустивши перед ним реактивні вихлопи. При цьому, американські пілоти, які рухалисяна постійній висоті й швидкості, були змушені змінити траєкторію, щоб російський літак не врізався в Р-8А, забезпечивши таким чином безпеку для обох літальних апаратів.
"Необґрунтовані дії російського пілота Су-35 суперечили правилам міжнародних авіапольотів, що створило серйозну небезпеку для обох літаків", - підкреслили в Шостому флоті ВМС США.
Раніше повідомлялося про ще один інцидент, який стався 15 квітня у цьому ж районі. Тоді російський Су-35 так само пролетів на відстані близько 7-8 метрів від американського Р-8А.
"У обох випадках літаки США діяли відповідно до норм міжнародного права і жодним чином не провокували зазначених дій з російського боку", - зауважили американські військові.
Фото: baltnews.lv