Винищувач Росії провів "непрофесійне" перехоплення розвідувального літака ВМС США

Російський винищувач Су-35, який намагався провести маневр перехоплення американського патрульно-розвідувального літака Р-8А над Середземним морем, повівся непрофесійно, створивши небезпечну ситуацію для обох повітряних суден.

Інцидент стався цієї неділі, повідомили в Шостому флоті ВМС США.

"Вдруге за чотири дні російські пілоти повели себе небезпечно й непрофесійно, перехопивши морський патрульно-розвідувальний літак ВМС США P-8A 19 квітня 2020 року", - зазначається в повідомленні.

Як уточнили в Шостому флоті, їх літак P-8A перебував у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем і був двічі перехоплений російським СУ-35 впродовж 100 хвилин. Перше перехоплення американська сторона назвала безпечним, а друге – непрофесійним.

Зокрема повідомляється, що російський СУ-35 провів швидкісний маневр і пролетів від американського літака на відстані 7,5 метра, створивши для Р-8А турбулентний шлейф та випустивши перед ним реактивні вихлопи. При цьому, американські пілоти, які рухалисяна постійній висоті й швидкості, були змушені змінити траєкторію, щоб російський літак не врізався в Р-8А, забезпечивши таким чином безпеку для обох літальних апаратів.

"Необґрунтовані дії російського пілота Су-35 суперечили правилам міжнародних авіапольотів, що створило серйозну небезпеку для обох літаків", - підкреслили в Шостому флоті ВМС США.

Раніше повідомлялося про ще один інцидент, який стався 15 квітня у цьому ж районі. Тоді російський Су-35 так само пролетів на відстані близько 7-8 метрів від американського Р-8А.

"У обох випадках літаки США діяли відповідно до норм міжнародного права і жодним чином не провокували зазначених дій з російського боку", - зауважили американські військові.

Фото: baltnews.lv