У Словаччині – найбільша кількість випадків коронавірусу з початку епідемії

У Словаччині зафіксували найбільшу з початку епідемії кількість нових випадків зараження коронавірусом - 114 , загальне число хворих в країні наближається до тисячі.

Про це повідомляє Worldometer.

Згідно з даними ресурсу, протягом останньої доби у Словаччині було зареєстровано 114 нових випадків зараження коронавірусом, в результаті чого загальне число хворих досягло 977 осіб.

Цей стрибок перевищив показник у 101 випадок, зафіксований 7 квітня.

Протягом пандемії у Словаччині зафіксували 8 летальних випадків, 167 пацієнтів одужали від недуги.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона людей одужали та понад 136 тис. осіб померли.