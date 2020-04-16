На півдні Франції впав військовий вертоліт, двоє загиблих

Під час навчального польоту у французьких Піренеях упав військовий гвинтокрил: двоє військових загинули, ще п’ятеро з різними ушкодженнями потрапили до шпиталю.

Про це повідомляє місцеве видання Le Depeche.

«Внаслідок аварії гвинтокрила 5-го полку бойових гвинтокрилів під час навчального польоту в департаменті Верхні Піренеї загинули двоє військовиків та п'ятеро поранено», - йдеться у повідомленні.

Обставини авіакатастрофи з’ясовуються. Відомо, що військово-транспортний гвинтокрил «Кугуар» упав посеред сільськогосподарських угідь у горбистій і лісистій місцевості поблизу села Буїль-Девант у департаменті Жер на півдні Франції. Екіпаж та 5 пасажирів були військовими 5-го полку бойових гвинтокрилів зі складу Сухопутних військ ЗС Франції. Поранені перебувають у лікарнях Тарбе та Тулузи.

Очевидцем трагедії став місцевий фермер, що проживає на відстані 100 м від місця падіння гвинтокрила. Йому й довелося телефонувати рятувальникам.

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Розпочато розслідування авіакатастрофи.

Пів року тому ця військова частина зазнала бойових втрат. У листопаді під час виконання військової операції «Бархан» у Малі екіпаж гвинтокрила з семи осіб та 13 французьких солдатів розбилися під час виконання бойового завдання.

Фото: DDM / Florian Albessard