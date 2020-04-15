Президент Нікарагуа не з'являвся на публіці більше місяця – CNN

Президент Нікарагуа Данієль Ортега зник з поля зору громадськості - вже понад місяць його не бачили на публіці.

Про це повідомляє CNN.

«Востаннє 74-річного лідера країни бачили наживо під час військового заходу, який транслювався телебаченням 21 лютого. А 12 березня він брав участь в онлайн-конференції з лідерами країн Центральної Америки, присвяченій боротьбі з коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Відтоді громадяни Нікарагуа свого національного лідера не бачили, зауважує CNN.

Утім, як зазначається, в уряді Нікарагуа заявили, що президент «перебуває у країні та продовжує працювати».

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Влада Нікарагуа не вводила жодних обмежень проти поширення коронавірусу, у зв’язку з чим зазнала критики за бездіяльність з боку ВООЗ та організації з прав люди Human Rights Watch.

Офіційно у країні зареєстровано 12 випадків Covid-19, ще дев’ятеро осіб перебувають на обсервації. Також повідомляється про один летальний випадок.

Фото: laprensa.com.ni