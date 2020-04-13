Експомічниця Джо Байдена звинуватила його у сексуальних домаганннях

Колишня помічниця ексвіцепрезидента США і ймовірного суперника Дональда Трампа на цьогорічних президентських перегонах - Джо Байдена - звинуватила його у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє АР.

«Колишня помічниця Джо Байдена звинувачує (ймовірного – ред.) кандидата у президенти від демократів у сексуальному нападі на неї на початку 1990-х, коли він був сенатором. У передвиборчому штабі Байдена відкидають звинувачення», - йдеться у повідомленні.

У двох останніх інтерв'ю агентству АР Тара Ріде стверджувала, що напади відбулися навесні 1993 року у підвальному приміщенні офісної будівлі на Капітолійському пагорбі.

Раніше вона написала заяву у поліцію Вашингтона, в якій повідомила про те, що стала жертвою сексуальних домагань неназваної особи у 1993 році. Уже не вперше Ріде звинувачує колишнього віцепрезидента Байдена. Минулого року вона публічно звинуватила його у «неналежних дотиках», але не звинувачувала у сексуальних домаганнях.

Заступниця керівника кампанії Байдена та директор з питань комунікацій Кейт Біддінгфілд відкинула звинувачення та заявила, що колишній віцепрезидент «присвятив своє суспільне життя зміні культури та законів щодо насильства над жінками». «Що очевидно в цьому твердженні: це неправда. Цього абсолютно не відбувалося», - сказала вона.

Як зазначає агентство, обвинувачення Ріде були подані «в ключовий час для Байдена». Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Після виходу іншого претендента на пост кандидата від демократів Берні Сандерса з президентських перегонів Байдена називають найбільш імовірним переможцем праймеріз.

Раніше проти Байдена вже лунали обвинувачення у непристойній поведінці з боку декількох жінок.