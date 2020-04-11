У США підтвердили понад 490 тисяч випадків коронавірусу

Кількість заражених на коронавірус COVID-19 у американському штаті Нью-Йорк у п'ятницю перевищила загальну кількість хворих у будь-якій іншій країні крім Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

"По всій країні (у США – ред.) зареєстровано понад 491,3 тисячі підтверджених випадків захворювання, а в одному лише штаті Нью-Йорк – 172 тисячі інфікованих. Це більше випадків, ніж у будь-якій іншій країні світу", - зауважує телеканал.

За офіційними даними, другою у списку за США за кількістю хворих йде Іспанія (понад 157 тис. людей), за нею Італія (147,5 тис.) і Франція (125,9 тис.).

Тим часом, Інститут показників та оцінки здоров'я (IHME) прогнозує, що пік завантаженості для американських шпиталів припаде на нинішню суботу.

Водночас, американські експерти за допомогою моделювання ситуації намагаються спрогнозувати, скільки людей можуть померти від коронавірусу в Сполучених Штатах. Наразі ці прогнози коливаються між 60,5-61,5 тис. жителів до серпня цього року в разі, якщо карантинні заходи продовжаться до травня.

Тим часом, Медичний університет ім. Джона Гопкінса зазначає, що наразі у світі виявлено коронавірус у понад 1, 691 млн людей. Причому, 102 525 осіб померли, 276 096 людей повністю одужали.

Фото: АА.