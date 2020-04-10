Від коронавірусу в світі вже померли більш як 100 тисяч людей

Кільких тих, хто помер від COVID-19 по всьому світові, вже перевищила 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє Worldometer.

Станом на 19:30 п’ятниці кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом досягла 100 260. Загальне ж число інфікованих COVID-19 у світі становить 1 647 635 людей.

Варто зазначити, що кількість тих, хто вже одужали від цієї хвороби складає 369 116.

Лідерами за кількістю хворих наразі є США (478,109), Іспанія (157,053) та Італія (147,577).

В Україні станом на п’ятницю лабораторно підтверджено 2204 випадки коронавірусу, із яких – 69 летальних. Число тих, хто в Україні вже одужав - 61.