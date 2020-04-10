Amazon побудує лабораторію для тестування співробітників на COVID-19

Компанія Amazon побудує лабораторію для перевірки своїх працівників на наявність коронавірусу COVID-19, аби захистити співробітників, які переймаються можливістю захворіти.

Про це повідомляється у блозі компанії.

«Amazon зосереджена на захисті здоров'я та безпеки наших співробітників, продовжуючи обслуговувати людей, які потребують наших послуг більше, ніж будь-коли… На сьогодні ми внесли понад 150 суттєвих змін на об’єктах по всьому світу, щоб забезпечити здоров'я та безпеку нашим командам… Наступним кроком може стати регулярне тестування всіх співробітників, у тому числі тих, хто не має симптомів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нестача потужностей для тестування ускладнює забезпечення безпеки людей і відновлення економіки.

«На жаль, сьогодні ми живемо у світі дефіциту, де тестування COVID-19 сильно обмежене. Якби кожну людину, включаючи людей без жодних симптомів, можна було регулярно тестувати, це мало б велике значення в тому, як ми всі боремося з цим вірусом. Ті, хто отримав позитивний результат, можуть бути поміщені на карантин, а ті, хто отримав негативний, можуть впевнено повернутися на роботу для відновлення економіки», – наголосили у компанії.

Amazon перерозподіляє своїх фахівців для створення лабораторії і сподівається почати тестування найближчим часом.

«Ми почали збирати обладнання, необхідне для створення нашої першої лабораторії, і сподіваємося незабаром приступити до тестування невеликої кількості наших передових співробітників», — йдеться у заяві.

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Раніше повідомлялося, що працівники Amazon та компанії з доставки продуктів харчування Instacart вийшли на загальнодержавний страйк. Серед їх вимог - посилення заходів безпеки на тлі пандемії коронавірусу, у той час, коли вони продовжують виходити на роботу, а решта країни дотримується правил ізоляції.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.