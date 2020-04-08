Кількість смертей від коронавірусу в Ірані перевищила 4 000
Про це інформує CNN.
"В Ірані зафіксували 121 смерть внаслідок епідемії коронавірусу протягом останніх 24 годин, що збільшило загальну кількість летальних випадків до 4 003", - заявив речник міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур.
Протягом останніх 24 годин також було зафіксовано 1 997 нових випадків коронавірусу, таким чином, кількість підтверджених випадків в цілому по країні зросла до 64 566-ти, повідомив Джаханпур.
Він додав, що 29 812 пацієнтів вже одужали від недуги по всій країні.
Хоча кількість загиблих в державі продовжує зростати, протягом останніх кількох днів в Ірані спостерігається уповільнення зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом.
Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.