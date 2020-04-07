Напад на військову базу у Малі: десятки загиблих

Унаслідок нападу бойовиків на базу Збройних сил Малі загинули 25 малійських військових.

Про це заявили в уряді Малі, пише Xinhua.

“Попередні оцінки свідчать про 25 загиблих малійських військових, шестеро поранених та десятки нейтралізованих супротивників”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що до місця сутички вже прибуло підкріплення, яке допомогло “відшукати втрачене обладнання”.

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Рішуче засудивши “безсовісний підступний напад терористів”, в уряді відзначили “мужність та відданість” військових, які протистояли атаці.

Додамо, що військова база, на яку було вчинено напад, знаходиться у місті Бамбі на півночі країни.