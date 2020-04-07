Напад на військову базу у Малі: десятки загиблих
Укрінформ
Унаслідок нападу бойовиків на базу Збройних сил Малі загинули 25 малійських військових.
Про це заявили в уряді Малі, пише Xinhua.
“Попередні оцінки свідчать про 25 загиблих малійських військових, шестеро поранених та десятки нейтралізованих супротивників”, - йдеться у заяві.
Зазначається, що до місця сутички вже прибуло підкріплення, яке допомогло “відшукати втрачене обладнання”.
Рішуче засудивши “безсовісний підступний напад терористів”, в уряді відзначили “мужність та відданість” військових, які протистояли атаці.
Додамо, що військова база, на яку було вчинено напад, знаходиться у місті Бамбі на півночі країни.