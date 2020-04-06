Ексглава МЗС Австрії написала заяву в поліцію через домашнє насильство

Колишній міністр закордонних справ Австрії (2017-2019) Карін Кнайссль подала заяву в поліцію на свого чоловіка, який вліпив їй два ляпаси під час сварки.

Про це повідомила у п’ятницю австрійська газета Kronen Zeitung, передає кореспондент Укрінформу.

"Пов'язана з коронавірусом криза призводить до збільшення насильства, постраждала і колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль. Після втручання поліції її чоловіку тепер заборонено наближатися до неї", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з виданням, поліція була викликана колишньою міністеркою телефоном на міні-ферму, де проживає подружжя на півдні Нижньої Австрії. Коли поліцейські прибули, то встановили, що між Карін Кнайссль та її чоловіком Вольфгангом Майлінгером, які одружилася трохи більше півтора року тому, сталася сварка. У ході конфлікту 55-річна Кнайссль почала бити руками в груди її на два роки старшого чоловіка, який вилаявся щодо неї. У відповідь чоловік вліпив їй два ляпаси.

Обвинувачений у домашньому насильстві Вольфганг Майлінгер підтвердив слова своєї дружини, однак заявив, що збирався її бити, а хотів просто заспокоїти. Тепер поліція заборонила йому наближатися до дружини.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (призначена від правопопулістської та проросійської "Австрійської партії свободи", FPO) прославилася своїм скандальним весіллям. Вона запросила на святкування, що відбулося у серпні 2018, президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, а в ході танцю зробила перед ним глибокий реверанс.

Представники української влади заявили тоді, що участь Путіна у весіллі австрійського міністра дискредитує Австрію як нейтральну державу.