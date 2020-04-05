Військово-морський флот США поповнився атомним підводним човном

Військово-морський флот США поповнився новим атомним підводним човном USS Delaware класу Вірджинія.

Про це повідомляє Navy Recognition.

«4 квітня 2020 року військово-морський флот США ввів в експлуатацію USS Delaware (SSN 791), 18-й ударний підводний човен класу Вірджинія», - йдеться в повідомленні.

Підводний човен призначений для ведення протичовнової боротьби, знищення надводних кораблів, мінування ділянок, здійснення розвідки, а також для завдання ракетних ударів. Судно виконуватиме завдання в Тихому океані і в прибережних водах США і, згідно з планами ВВС, прослужить до 2070-х років.

Контракт на будівництво човна був підписаний ще в 2008 році з компаніями Huntington Ingalls Industries і General Dynamics.

Фото: U.S. Navy