Військово-морський флот США поповнився атомним підводним човном
Укрінформ
Військово-морський флот США поповнився новим атомним підводним човном USS Delaware класу Вірджинія.
Про це повідомляє Navy Recognition.
«4 квітня 2020 року військово-морський флот США ввів в експлуатацію USS Delaware (SSN 791), 18-й ударний підводний човен класу Вірджинія», - йдеться в повідомленні.
Підводний човен призначений для ведення протичовнової боротьби, знищення надводних кораблів, мінування ділянок, здійснення розвідки, а також для завдання ракетних ударів. Судно виконуватиме завдання в Тихому океані і в прибережних водах США і, згідно з планами ВВС, прослужить до 2070-х років.
Контракт на будівництво човна був підписаний ще в 2008 році з компаніями Huntington Ingalls Industries і General Dynamics.
Фото: U.S. Navy