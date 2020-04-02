Продуктовий склад під Парижем переоблаштовують на морг

Продуктовий склад біля містечка Рунгі у Паризькому регіоні переоблаштовують на тимчасовий морг, де зберігатимуть тіла померлих від коронавірусу.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

«Склад ринку національних інтересів (МІН) Рунгі у Валь-де-Марні був реквізований префектурою в середу для переобладнання під морг, щоб зняти навантаження з регіональних ритуальних служб, спричинене епідемією коронавірусу», - цитує видання представника міністерства охорони здоров‘я у Паризькому регіоні.

Як зазначається, корисна площа будівлі становить 4200 кв. м, що дозволить встановити 700 спеціальних ліжок.

Згідно з офіційними даними, 1406 жителів Паризького регіону заразилися коронавірусом, в тому числі 258 за останню добу - і це без урахування статистичних даних у будинках літніх людей та приватних осель.

Раніше повідомлялося, що у Мадриді торговий центр Palacio de Hielo («Льодовий палац») переобладнали як тимчасовий морг для померлих від COVID-19. Таке рішення було прийняте через велику кількість померлих від коронавірусу та неможливість похоронних бюро поховати їх в необхідні терміни.

З 1 березня по 1 квітня 4032 людини померли у французьких лікарнях від нового коронавірусу. За минулу добу у французьких лікарнях зафіксували ще 509 летальних випадків.

Згідно з даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальних, 202 627 людей одужали.

Фото: LP / Marine Legrand