У Чехії зафіксували температурний рекорд - 20 градусів морозу
Укрінформ
Ранок 1 квітня побив в Чехії температурні рекорди.
Про це повідомляє в Twitter Метеослужба ЧР.
«Сьогодні був зафіксований рекорд на більш ніж третині станцій. У горах Крконоше температура опустилася нижче за -20 градусів Цельсія, Шумава повідомляє про -17, в низовинах - переважно від -5 до -9 градусів», - інформує гідрометцентр.
Рекордні для багатьох регіонів температури були зафіксовані близько 6 ранку.
Синоптики прогнозують, що вже наприкінці тижня температура підніметься до 30 градусів.
Фото: М.Ковальчук