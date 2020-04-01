У Чехії зафіксували температурний рекорд - 20 градусів морозу

Ранок 1 квітня побив в Чехії температурні рекорди.

Про це повідомляє в Twitter Метеослужба ЧР.

«Сьогодні був зафіксований рекорд на більш ніж третині станцій. У горах Крконоше температура опустилася нижче за -20 градусів Цельсія, Шумава повідомляє про -17, в низовинах - переважно від -5 до -9 градусів», - інформує гідрометцентр.

Рекордні для багатьох регіонів температури були зафіксовані близько 6 ранку.

Синоптики прогнозують, що вже наприкінці тижня температура підніметься до 30 градусів.

Фото: М.Ковальчук