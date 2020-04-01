У Словаччині - перша смерть від коронавірусу
Укрінформ
У Словаччині зареєстрували перший летальний випадок унаслідок пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Національний інформаційний центр охорони здоров'я.
"У Словаччині зареєстрували першу смерть з початку пандемії", - йдеться у повідомленні.
Станом на 1 квітня у Словаччині були підтверджені 400 випадків коронавірусної інфекції, повідомляє сайт Worldometer.
Згідно з останніми даними Worldometer, кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 860 696, з них летальних - 42 352, одужали 178 537 осіб.
В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 осіб одужали.