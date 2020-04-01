В Афганістані авто підірвалося на міні, восьмеро загиблих

У південній афганській провінції Гільменд загинули восьмеро цивільних, ще двоє отримали поранення внаслідок вибуху придорожньої міни.

Про це повідомляє TOLOnews із посиланням на речника обласної поліції Замана Хамдарда.

«Щонайменше вісім мирних жителів загинули, ще двоє були поранені внаслідок вибуху міни на узбіччі дороги у південній провінції Гельманд у середу вранці», - йдеться у повідомленні.

За словами Хамдарда, інцидент стався у районі Нахр-е-Сарадж, коли автомобіль підірвався на придорожній міні.

Він додав, що серед постраждалих є жінки та діти, всі вони є членами однієї родини.

Зазначається, що жодна група поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

Як повідомлялося, терористичне угрупування «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Афганістані, в результаті якого загинули 32 особи, ще 58 отримали поранення.

Фото: tolonews.com