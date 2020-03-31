Поради японського імунолога: як уберегтися самому й не поширювати коронавірус

Практичні й доступні поради японського доктора медицини

З огляду на досвід японців у боротьбі з пандемією коронавірусу, Такаюкі Міядзава (Університет Кіото, Ветеринарія, імунологія) дав цінні поради щодо того, як найліпше уберегтися самому та не заразити оточуючих під час захворювання.

Написав спеціально простими словами про те, що кожна людина має робити зараз, щоб не поширювати Covid-19. Я спробував резюмувати його поради українською:

● SARS-CoV-2 не є “невідомий вірус”. Він легша версія SARS-CoV-1. Вони дуже подібні між собою. І є багато наукових статей щодо SARS-CoV-1. Тому відомо про заходи протидії. Скоро буде відомо про ліки для Covid-19 також.

● Зараз важливо зупинити поширення. Багато людей не помічають, що вони вже хворі, через відсутність симптомів. Це небезпечно. Передають вірус, не помічаючи. А інші можуть помирати через подібну передачу.

● Треба змінити сприйняття. “Я вже можу бути інфікований/-а”, “Ніколи не можна передавати вірусу”. Треба почати думати так насамперед. Треба зосередитися на тому, як не передати вірус іншим, а не на тому, як не захворіти на вірус.

● Вірус передається кашлем, слиною, диханням. Звичайним диханням не передається. Кашель і слина передають. Але якщо хворі носять маски, то вони запобігають передачі вірусу іншим.

● Дихайте носом, а не ротом. Не дихайте ротом глибоко. Якщо вірус помножиться в глибині твоїх легенів, то вже кінець.

● Здебільшого вірус передається руками. Коли виходиш з дому, не треба торкатися до очей, носа, губів і рота. Якщо доведеться торкнутися, то помий руки спочатку. Якщо немає умивальника, то варто мити руки антисептиком або терти вологими серветками, або мокрою серветкою. Якщо кількість вірусу стає 1/100, то вже його передача малоймовірна.

● Щодо місць, де є скупчення людей, можливо вам страшно, але якщо не дуже шумно – то можна й ходити туди.

● Якщо розмовляєш з кількома людьми, то надівай маску!

● Якщо їси з кимось, мовчи й концентруйся на їжі й смакуй. Розмовляй після їжі вже з маскою.

● Коли повертаєшся додому, мий руки спершу. Якщо є антисептик біля дверей, відразу користуйся. Мий ще ручку дверей.

● Не пий алкоголю. Він сам по собі шкідливий. Крім того, коли п’янієш, говориш активніше.

● Купайся якомога раніше після повернення додому.

● Усе. Ці речі запобігатимуть масовому зараженню.

● Якщо міста буде закрито, то заклади харчування закриються обов’язково. Й інші теж будуть банкрутуватися. Не думай, що це чужа справа.

● І ти також колись захворієш. Щоб урятуватися тоді, харчуйся здоровою їжею. Спи добре. Припини курити.

Такаші Хірано

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