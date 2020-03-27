У Нью-Йорку горіла станція метро: є загиблий і поранені

У результаті пожежі в метро в американському місті Нью-Йорк загинула 1 людина, ще 16 осіб постраждали.

Про це повідомляє NBC New York із посиланням на місцеву поліцію.

«Щонайменше один чоловік загинув і ще 16 людей постраждали у п’ятницю вранці в результаті пожежі всередині станції метро у Мангеттені », - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Інцидент стався о 3.20 за місцевим часом.

Унаслідок пожежі на одній зі станцій метрополітену було зупинено рух потягів у центральній частині міста.

Нині невідомо, що саме спричинило пожежу.