В Індонезії "прокинувся" вулкан, попіл піднявся на 5 кілометрів

Вулкан Мерапі, що в Індонезії, почав виверження попелу у висоту до 5 км.

Про це повідомляє AFP.

«Найактивніший вулкан Індонезії – Мерапі почав у п’ятницю виверження попелу на висоту до 5 тисяч метрів. Це вже друге виверження в цьому місяці», - йдеться у повідомленні.

Попіл і пісок можна побачити за кілька кілометрів від кратера у місті Джок'якарта.

Водночас, місцеві чиновники вирішили не проводити евакуацію через відсутність завданої шкоди.

Раніше цього місяця виверження Мерапі досягало 6 км у висоту.

Зазначається, останнє потужне виверження вулкану сталося у 2010 році. Тоді від стихійного лиха загинуло понад 300 людей, ще 280 тисяч мешканців були евакуйовані.

Як відомо, Індонезія є архіпелагом із понад 17 тисяч островів і має близько 130 активних вулканів.