На острові Ява прокинувся вулкан - стовп попелу майже 5 кілометрів
Про це повідомляє Independent.
"В Індонезії почав вивергатися вулкан Мерапі, викинувши стовп попелу на 3,7 милі (4,8 км — ред.) в небо і спровокувавши закриття аеропорту в сусідньому місті Соло (офіційна назва міста - Суракарта — ред.) на густонаселеному острові Ява", - йдеться у повідомленні.
Індонезійська служба з відстежування активності вулкана заборонила жителям підходити ближче, ніж на 3 км до вулкана.
Для літаків було видано червоне попередження, оскільки хмара попелу почала рухатися на північ.
Мерапі — найбільший діючий вулкан в Індонезії, розташований на острові Ява в провінції Центральна Ява, на відстані 30 км від міста Джок'якарта. Має висоту 2910 метрів. Значні виверження спостерігаються в середньому кожні 7 років.
Останнє сталося в 2010 році, тоді загинуло 300 людей, ще близько 280 тис. осіб були вимушені покинути свої домівки.
Фото: ЕРА