Грета Тунберг вважає, що перехворіла на Covid-19 після поїздки до Європи

Шведська екоактивістка Грета Тунберг вважає, що перехворіла на Covid-19, якою заразилася під час поїздки до Центральної Європи.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Останні два тижні я була у самоізоляції. Повернувшись із поїздки до Центральної Європи, я відокремилася в орендованій квартирі від мами і сестри, оскільки кількість захворювань на Covid-19 (наприклад, у Німеччині) було схожим, як в Італії на початку. Близько 10 днів тому у мене з'явилися деякі симптоми, такі самі, як у мого батька, який разом зі мною приїхав з Брюсселя. Я відчувала втому, озноб, біль у горлі і кашель. У батька були такі самі симптоми, але набагато сильніші і з лихоманкою", - розповіла Тунберг.

Вона зазначила, що у Швеції не можна перевіритися на коронавірус, якщо не потребуєш невідкладної допомоги. Всім, хто почувається зле, кажуть залишатися вдома і самоізолюватись.

За словами дівчини, її так і не перевірили на коронавірусну хворобу Covid-19. Однак вона впевнена, що перехворіла нею, оскільки мала всі симптоми цього захворювання та обставини, за яких вона могла заразитися.

Тунберг зазначила, що вона майже одужала.

"Зараз я вже майже одужала, хоча майже не почувалася погано. Моя остання застуда була набагато гіршою, ніж цей вірус. Я б, напевно, і не запідозрила, якби не було схожих з батьковими симптомів. Я б просто подумала, що сильно втомилася і трохи кашляю. І це робить вірус набагато небезпечнішим. Молоді люди можуть взагалі не помічати симптомів або мати дуже легкі. Вони не знають, що у них є вірус, але можуть передати його людям з групи ризику", - додала екоактивістка.

Тунберг закликала дотримуватись порад експертів та місцевих органів влади та залишатися вдома, щоб уповільнити поширення вірусу.

За даними сайту Worldometer, станом на 9:21 25 березня у світі зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.

У Швеції на коронавірусну інфекцію захворіло більше 2 тисяч осіб, 40 людей померло.