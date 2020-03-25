У Лівії зафіксували перший випадок коронавірусу - ЗМІ

У Лівії зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Middle East Eye з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Спустошена війною Лівія зареєструвала свій перший випадок коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Йдеться про 73-річного чоловіка, який прибув з Саудівської Аравії через Туніс близько двох тижнів тому.

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Як повідомлялося, за станом на ранок 25 березня в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків і 109 144 видужань.

Фото: АА