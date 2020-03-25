У Мозамбіку понад 60 нелегалів задихнулися у вантажівці
Укрінформ
У Мозамбіку були виявлені тіла щонайменше 64 нелегальних мігрантів у контейнері вантажівки.
Про це заявили місцеві чиновники, повідомляє ВВС.
"Співробітники імміграційної служби Мозамбіку виявили 64 трупи у транспортному контейнері в кузові вантажівки, яка перетнула Мозамбік із Малаві", - йдеться в повідомленні.
Цілком ймовірно, що загиблі мігранти померли від задухи.14 людей було знайдено живими, їм надали медичну допомогу.
Ведеться розслідування.
Як зазначається, маршрут, на якому зупинили вантажівку, є добре відомим для торговців людьми, які намагаються просунутися далі на південь до Південної Африки.