У Греції стався потужний землетрус

У Греції стався землетрус магнітудою 5,6 бала, обвалилися кілька будинків.

Про це повідомляє Greek Reporter.

«Кілька будинків обвалилися в результаті землетрусу магнітудою 5,6 у північно-західній Греції вранці в суботу», - йдеться в повідомленні.

Поштовхи сталися в 2:49 за місцевим часом з епіцентром за 14 км від міста Парга на глибині 10 км.

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Про жертви або поранених не повідомляється.

Як зазначається, за 12 хвилин до півночі там стався землетрус магнітудою 4,3.

Землетрус відчувався на всій території північного заходу Греції.