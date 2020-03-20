У Монголії стався потужний землетрус

На заході Монголії стався землетрус магнітудою 5,8.

Про це повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

«Землетрус магнітудою 5,8 стався на заході Монголії 20 березня о 5 ранку (за Києвом – ред.)», - йдеться у повідомленні.

За даними EMSC, епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині в 10 км за 283 км від міста Говд.

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Нині немає інформації про постраждалих або завдану шкоду.

Як повідомлялося, в районі американського міста Солт-Лейк-Сіті, що в штаті Юта, стався землетрус магнітудою 5,7.