У США стався потужний землетрус
Про це повідомляє CNN із посиланням на Геологічну службу США.
"Землетрус магнітудою 5,7 стався у районі Солт-Лейк-Сіті, що в Юті, у середу (18 березня - ред.) вранці", - йдеться у повідомленні.
Впродовж 20 хвилин були також зареєстровані 6 повторних поштовхів.
Here’s the shaking intensity map for this earthquake. As you can see, the stronger shaking is felt around the magna area and less intense shaking radiates outward.#Utquake pic.twitter.com/ifLrgdWrzG— Utah Emergency Mgmt (@UtahEmergency) March 18, 2020
За даними Служби, епіцентр стихійного лиха був зафіксований о 7 годині ранку за місцевим часом за 16 км від міста.
Як заявили місцеві чиновники, в деяких районах міста пропало світло.
Зазначається, що землетрус став найпотужнішим у штаті з 1992 року, коли стався землетрус магнітудою 5,9 в районі Сен Джорджа.