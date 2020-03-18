У США стався потужний землетрус

У районі американського міста Солт-Лейк-Сіті, що в штаті Юта, стався землетрус магнітудою 5,7.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Геологічну службу США.

"Землетрус магнітудою 5,7 стався у районі Солт-Лейк-Сіті, що в Юті, у середу (18 березня - ред.) вранці", - йдеться у повідомленні.

Впродовж 20 хвилин були також зареєстровані 6 повторних поштовхів.

Here’s the shaking intensity map for this earthquake. As you can see, the stronger shaking is felt around the magna area and less intense shaking radiates outward.#Utquake pic.twitter.com/ifLrgdWrzG — Utah Emergency Mgmt (@UtahEmergency) March 18, 2020

За даними Служби, епіцентр стихійного лиха був зафіксований о 7 годині ранку за місцевим часом за 16 км від міста.

Як заявили місцеві чиновники, в деяких районах міста пропало світло.

Зазначається, що землетрус став найпотужнішим у штаті з 1992 року, коли стався землетрус магнітудою 5,9 в районі Сен Джорджа.