В Ідлібі загинули турецькі військові

Двоє турецьких військових загинули, один поранений в результаті ракетної атаки в сирійському Ідлібі.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини, інформує власкор Укрінформу.

"В результаті ракетної атаки деяких радикальних угруповань в регіоні загинули 2 наших герої, один був поранений. Було відкрито вогонь у відповідь та завдано удару по встановленим цілям", - йдеться у заяві.

У міністерстві не вказують, хто саме вчинив напад.

Як відомо, за результатами переговорів президентів Туреччини та РФ, що відбулися в Москві 5 березня, був підписаний додатковий протокол згідно з яким у ніч з 5 на 6 березня було введено режим припинення вогню. Також було домовлено про створення коридору безпеки та спільному патрулюванні траси М4 з 15 березня.

Фото: АА