Вдруге за тиждень база військових США в Іраку зазнала ракетного обстрілу

14 березня стався ракетний обстріл військової бази Таджі, на північ від столиці Іраку - Багдаду де розміщені військові коаліції США та інших держав. Це відбулося вже вдруге протягом тижня.

Про це повідомляє AP.

"Іракські силовики повідомили, що в суботу військова база сил коаліції на північ від Багдада зазнала ракетного обстрілу, лише за кілька днів після подібної атаки, унаслідок якої загинули троє військовослужбовців коаліції, серед яких двоє американців", - йдеться у повідомленні. За словами чиновників, які повідомляли про інцидент на умовах анонімності, у результаті сьогоднішнього обстрілу бази Таджі людських жертв немає. Як зазначається, понад десяток ракет впали на території бази, а інші впали на злітно-посадкову смугу, яку використовують іракські збройні сили.

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Напад стався у денну пору доби. Попередні атаки на військові бази, де розміщуються американські військові, зазвичай відбувалися протягом нічних годин.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні база коаліційних сил Таджі на півночі Багдада зазнала масованого ракетного обстрілу. В результаті загинуло двоє американських військовослужбовців та один британець, ще 12 осіб отримали поранення, відповідно до офіційних джерел.

Американські сили в Іраку завдали ударів по кількох об'єктах Катаїб Хезболла у відповідь на масований ракетний обстріл коаліційних сил на півночі Багдаду.