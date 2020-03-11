На репетиції авіасалону в Пакистані розбився винищувач

Над Ісламабадом під час тренувального польоту під час репетиції параду 23 березня розбився винищувач F-16, пілот загинув.

Про це повідомляє DND.

«ВВС Пакистану з жалем повідомляють, що літак F-16 пакистанських ВПС розбився недалеко від Шакарпаряна, Ісламабад, під час репетиції параду 23 березня», - йдеться у повідомленні.

Пілот винищувача підполковник Науман Акрам загинув.

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До місця аварії були направлені рятувальні команди. Також була створена комісія з розслідування події.

На 23 березня в столиці Пакистану запланований військовий парад, приурочений до національного свята - Дня Пакистану.