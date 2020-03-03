Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада

Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада

Укрінформ
У рамках операції «Весняний щит», яку проводять турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб, збито винищувач, що належав режиму Асада.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини у Twitter.

«У рамках успішної операції «Весняний щит» був збитий винищувач типу L-39, що належить режиму», - йдеться у повідомленні.

За підведеними вчора в Анкарі підсумками, в ході операції «Весняний щит», початок якої було оголошено 1 березня, турецька армія вже знищила два бойові літаки, 135 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів та знешкодила 2557 учасників збройних формувань режиму Асада.

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