Кількість загиблих під завалами готелю в Китаї зросла до 18

Кількість загиблих унаслідок обрушення готелю, що використовувався як карантинний заклад для заражених коронавірусом у місті Цюаньчжоу на сході Китаю, зросла до 18 осіб.

Про це інформує агенція Xinhua.

"Місцева влада повідомила, що кількість загиблих внаслідок обрушення будівлі готелю у провінції Фуцзянь на сході Китаю ввечері у суботу зросла до 18", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ранку вівторка, 10 березня, з-під уламків будівлі вдалося витягти 59 осіб, з них 18 були мертві.

На момент обрушення загалом у закладі перебувала 71 людина. Рятувальники розшукують ще 12 осіб.

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Як повідомлялося у суботу 7 березня, у китайському місті Цюаньчжоу обрушилася будівля готелю, під завалами опинилися близько 70 осіб. 58 осіб з 71 людини в будівлі перебували на карантині через спалах коронавірусу.

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