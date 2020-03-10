Перші випадки коронавірусу зафіксували у Монголії, Панамі та Буркіна-Фасо

Про перший випадок у Буркіна-Фасо пише Anadolu.

"У Буркіна-Фасо підтвердили перші два випадки зараження новим коронавірусом", - повідомили місцеві ЗМІ.

Коронавірус виявили у подружньої пари, де жінка нещодавно повернулася з Франції.

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Перший випадок коронавірусу на Панамі підтвердив у Twitter президент Ніто Кортісо.

"Застосувавши всі протоколи ВООЗ, ми можемо підтвердити перший випадок COVID-19 у нашій країні. Оскільки ми були однією з найбільш ефективних країн що стосується запобіганню поширенню інфекції, ми готові боротися з вірусом COVID-19", - йдеться у дописі.

Державна надзвичайна комісія Монголії підтвердила перший випадок зараження коронавірусом в країні, повідомляє видання Монцаме.

"Віцепрем'єр-міністр Монголії та голова Державної комісії з надзвичайних ситуацій У.Енкхтувшин зазначив, що перший випадок зараження вірусом COVID-19 зафіксовано у Монголії", - йдеться у повідомленні.

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Хворий громадянин Франції прибув 2 березня до Монголії з Москви. 7 березня пацієнт звернувся до лікарів з симптомами захворювання.

За останніми даними, у світі зареєстровано понад 110 000 випадків захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження.