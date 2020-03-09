Чоловік у шоломі влаштував стрілянину в мечеті у Парижі
Укрінформ
Невідомий чоловік у неділю ввечері відкрила стрілянину в мечеті у Парижі, внаслідок чого одна людина зазнала поранення.
Про це повідомляє BFMTV.
«Озброєний чоловік у шоломі у неділю ввечері увійшов до внутрішнього подвір’я мечеті на вулиці Танжер у Парижі, де відкрив вогонь. Один чоловік був поранений», - йдеться у повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався через суперечку між двома вірянами.
Нападник утік із місця інциденту на скутері.
Французька поліція відкрила розслідування за статтею «замах на вбивство».