Чоловік у шоломі влаштував стрілянину в мечеті у Парижі

Невідомий чоловік у неділю ввечері відкрила стрілянину в мечеті у Парижі, внаслідок чого одна людина зазнала поранення.

Про це повідомляє BFMTV.

«Озброєний чоловік у шоломі у неділю ввечері увійшов до внутрішнього подвір’я мечеті на вулиці Танжер у Парижі, де відкрив вогонь. Один чоловік був поранений», - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався через суперечку між двома вірянами.

Нападник утік із місця інциденту на скутері.

Французька поліція відкрила розслідування за статтею «замах на вбивство».